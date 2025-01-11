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На Херсонщині окупанти атакували чоловіка з безпілотника, його госпіталізували

Київ • УНН

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У Зміївці російські окупанти атакували 44-річного чоловіка з безпілотника. Постраждалий отримав важкі поранення та був госпіталізований з вибуховою травмою ноги та спини.

російська армія скинула вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсонській області, передає УНН із посиланням на Херсонській ОВА.

Деталі

За даними ОВА, окупанти атакували чоловіка у Зміївці.

У момент атаки 44-річний чоловік перебував на подвір’ї. У нього - вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини.

"Стан потерпілого - важкий. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.

На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, 16 поранених10.01.25, 09:44 • 23001 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
khersonХерсон

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