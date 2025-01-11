На Херсонщині окупанти атакували чоловіка з безпілотника, його госпіталізували

російська армія скинула вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсонській області, передає УНН із посиланням на Херсонській ОВА.

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За даними ОВА, окупанти атакували чоловіка у Зміївці.

У момент атаки 44-річний чоловік перебував на подвір’ї. У нього - вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини.

"Стан потерпілого - важкий. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.

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