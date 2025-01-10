На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, 16 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинула 1 людина, 16 поранені. Ворог атакував 41 населений пункт, пошкодивши 48 будинків та об'єкти інфраструктури.
У Херсонській області атаки російських військ за минулу добу забрали життя людини, ще 16 людей залишили пораненими, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 41 населений пункт Херсонської області, у тому числі місто Херсон.
російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 42 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, господарську споруду та приватні автомобілі.
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