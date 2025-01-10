В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, 16 раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек, 16 ранены. Враг атаковал 41 населенный пункт, повредив 48 домов и объекты инфраструктуры.
В Херсонской области атаки российских войск за минувшие сутки унесли жизнь человека, еще 16 человек оставили ранеными, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения", - сообщил Прокудин.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 41 населенный пункт Херсонской области, в том числе город Херсон.
российские военные, по его данным, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 42 частных дома. Также оккупанты изувечили газопроводы, гаражи, хозяйственную постройку и частные автомобили.
Авиаудар рф по Херсону: в МВД рассказали о масштабах разрушений09.01.25, 16:39 • 19167 просмотров