Авиаудар рф по Херсону: в МВД рассказали о масштабах разрушений
Киев • УНН
Российская армия нанесла авиаудар по Херсону, повредив 39 жилых домов и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадали 9 местных жителей, которые получили ранения различной степени тяжести.
В результате утренних авиаударов российской армии по Херсону повреждены 39 жилых домов, детсад, завод и другие объекты инфраструктуры. Об этом по сообщили в МВД в четверг, передает УНН.
Детали
Под ударами врага оказались частные дома, детский сад, территория завода, станция технического обслуживания. Также повреждено здание учреждения высшего образования.
Среди травмированных четверо женщин в возрасте от 44 до 82 лет, и пятеро мужчин - от 38 до 67 лет. Они получили ранения различной степени тяжести. Я указали в МВД, сейчас им оказывают необходимую помощь.
На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, патрульные, спасатели и медики.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже девять человек.