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Авиаудар рф по Херсону: в МВД рассказали о масштабах разрушений

Киев  •  УНН

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Российская армия нанесла авиаудар по Херсону, повредив 39 жилых домов и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадали 9 местных жителей, которые получили ранения различной степени тяжести.

В результате утренних авиаударов российской армии по Херсону повреждены 39 жилых домов, детсад, завод и другие объекты инфраструктуры. Об этом по сообщили в МВД в четверг, передает УНН.

Детали

Под ударами врага оказались частные дома, детский сад, территория завода, станция технического обслуживания. Также повреждено здание учреждения высшего образования.

Среди травмированных четверо женщин в возрасте от 44 до 82 лет, и пятеро мужчин - от 38 до 67 лет.  Они получили ранения различной степени тяжести. Я указали в МВД, сейчас им оказывают необходимую помощь.

На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, патрульные, спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже девять человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
khersonХерсон

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