Авіаудар рф по Херсону: у МВС розповіли про масштаби руйнувань
Київ • УНН
Російська армія завдала авіаудару по Херсону, пошкодивши 39 житлових будинків та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 9 місцевих жителів, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Внаслідок ранкових авіаударів російської армії по Херсону пошкоджено 39 житлових будинків, дитсадок, завод та інші об'єкти інфраструктури. Про це по повідомили в МВС у четвер, передає УНН.
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Під ударами ворога опинилися приватні будинки, дитячий садочок, територія заводу, станція технічного обслуговування. Також пошкоджена будівля закладу вищої освіти.
Серед травмованих четверо жінок, віком від 44 до 82 років, та п’ятеро чоловіків — від 38 до 67 років. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Я вказали в МВС, наразі їм надають необхідну допомогу.
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, патрульні, рятувальники та медики.
Раніше повідомлялось, що внаслідок авіаудару російських військ по Херсону постраждало вже девʼять людей.