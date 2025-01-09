Російський авіаудар по Херсону: кількість постраждалих зросла до 9
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало девʼять осіб. Троє з них отримали вибухові травми та контузії, одного доставили до лікарні.
Внаслідок авіаудару російських військ по Херсону постраждало вже девʼять людей, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у четвер, пише УНН.
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"Кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону зросла до девʼяти", - повідомили в ОВА.
Як вказано, "швидка" доставила до лікарні 51-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та контузію. Ще двом потерпілим – 63-річній жінці та 38-річному чоловіку – меддопомогу надали на місці. У них – теж вибухові травми і контузії.
росіяни вдарили по Херсону трьома КАБами, є постраждалі09.01.25, 12:19 • 21416 переглядiв