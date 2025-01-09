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Российский авиаудар по Херсону: количество пострадавших возросло до 9

Российский авиаудар по Херсону: количество пострадавших возросло до 9

Киев  •  УНН

 • 927 просмотра

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В результате российского авиаудара по Херсону пострадали девять человек. Трое из них получили взрывные травмы и контузии, одного доставили в больницу.

В результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже девять человек, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших из-за российского авиаудара по Херсону возросло до девяти", - сообщили в ОВА.

Как указано, "скорая" доставила в больницу 51-летнего мужчину, который получил взрывную травму и контузию. Еще двум пострадавшим - 63-летней женщине и 38-летнему мужчине - медпомощь оказали на месте. У них - тоже взрывные травмы и контузии.

россияне ударили по Херсону тремя КАБами, есть пострадавшие9 янв. 2025, 10:19 • 12636 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон