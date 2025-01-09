Российский авиаудар по Херсону: количество пострадавших возросло до 9
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Херсону пострадали девять человек. Трое из них получили взрывные травмы и контузии, одного доставили в больницу.
В результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже девять человек, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
"Количество пострадавших из-за российского авиаудара по Херсону возросло до девяти", - сообщили в ОВА.
Как указано, "скорая" доставила в больницу 51-летнего мужчину, который получил взрывную травму и контузию. Еще двум пострадавшим - 63-летней женщине и 38-летнему мужчине - медпомощь оказали на месте. У них - тоже взрывные травмы и контузии.
россияне ударили по Херсону тремя КАБами, есть пострадавшие9 янв. 2025, 10:19 • 12636 просмотров