На Херсонщине оккупанты атаковали мужчину с беспилотника, его госпитализировали

российская армия сбросила взрывчатку с БПЛА на гражданского в Херсонской области, передает УНН со ссылкой на Херсонской ОВА.

Детали

По данным ОВА, оккупанты атаковали мужчину в Змиевке.

В момент атаки 44-летний мужчина находился во дворе. У него - взрывная травма, осколочное ранение ноги и спины.

"Состояние пострадавшего - тяжелое. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - добавили в ОВА.

В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, 16 раненых