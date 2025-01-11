На Херсонщине оккупанты атаковали мужчину с беспилотника, его госпитализировали
Киев • УНН
В Змиевке российские оккупанты атаковали 44-летнего мужчину с беспилотника. Пострадавший получил тяжелые ранения и был госпитализирован со взрывной травмой ноги и спины.
российская армия сбросила взрывчатку с БПЛА на гражданского в Херсонской области, передает УНН со ссылкой на Херсонской ОВА.
Детали
По данным ОВА, оккупанты атаковали мужчину в Змиевке.
В момент атаки 44-летний мужчина находился во дворе. У него - взрывная травма, осколочное ранение ноги и спины.
"Состояние пострадавшего - тяжелое. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - добавили в ОВА.
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, 16 раненых10.01.25, 09:44 • 20691 просмотр