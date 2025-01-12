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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсонщина под прицелом: за сутки погиб человек, есть раненые и разрушения

Херсонщина под прицелом: за сутки погиб человек, есть раненые и разрушения

Киев  •  УНН

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За сутки россияне обстреляли 47 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и двое раненых. Повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.

Под огнем за прошедшие сутки оказались десятки населенных пунктов Херсонщины. Там повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. Пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

В результате атак погиб один человек, еще двое получили ранения.

Россияне обстреляли такие населенные пункты: Берислав, Томина Балка, Александровка, Станислав, Осокоровка, Томарино, Антоновка, Гавриловка, Змеевка, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Бургунка, Новорайск, Благовещенское, Вировка, Веселое, Велетенское, Днепровское, Дудчаны, Новотягинка, Новоалександровка, Понятовка, Молодежное, Монастырское, Михайловка, Николаевка, Никольское, Ольговка, Одрадокаменка, Тягинка, Токаревка, Разлив, Казацкое, Костырка, Качкаровка, Ивановка, Львовское, Янтарное, Шляховое, Широкая Балка, Зеленовка, Золотая Балка, Красный Маяк, Украинка, Белозерка и город Херсон.

россияне повредили социальную инфраструктуру и жилые кварталы. В частности, под обстрелами пострадали два многоэтажных дома и восемь частных усадеб. Также разрушено складское помещение и несколько частных автомобилей.

Напомним

российская армия сбросила взрывчатку с БПЛА на гражданского в Херсонской области.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
khersonХерсон

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