Войска рф обстреляли Черниговскую область из минометов и атаковали дронами: 19 взрывов за сутки
Киев • УНН
Армия рф обстреляла 5 сел в Новгород-Северской и Семеновской громадах Черниговщины. Зафиксировано 19 взрывов от минометов и атак дронами, без жертв среди местного населения.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли села в Новгород-Северской и Семеновской громадах Черниговщины. Зафиксировано 19 взрывов от минометов и атак дронами, без жертв среди местного населения, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
"Армия рф в течение суток 23 августа обстреляла пять сел в двух приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской и Семеновской. Огонь вели из минометов и атаковали дронами. Всего пограничники зафиксировали 19 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:
- Новгород-Северская громада: в направлении села Михальчина Слобода - восемь приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм и три прихода FPV-дронами; в направлении села Бучки - два прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм.
- Семеновская громада: в направлении села Леоновка - три прихода FPV-дронами; в направлении села Тимоновичи - два прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм; в направлении села Заречье - один приход, вероятно, из миномета калибра 120 мм.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Армія рф атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 50 вибухів за добу23 августа 2024, 07:17 • 26179 просмотров