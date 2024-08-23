Армия рф атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 50 взрывов за сутки

Российские войска за прошедшие сутки атаковали населенные пункты в Семеновской и Городнянской громадах Черниговской области из артиллерии, минометов и БПЛА, зафиксировано 50 взрывов, сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток атаковала четыре населенных пункта в двух приграничных громадах Черниговщины: Семеновской и Городнянской. россияне применяли ствольную артиллерию, минометы и сбрасывали взрывчатку с БПЛА", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Семеновская громада: 1 взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БПЛА) и еще 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи; 3 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Леонивка; 32 взрыва (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Блешня.

Городнянская громада: 8 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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