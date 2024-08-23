Армия рф атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 50 взрывов за сутки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

  •  103901 просмотра
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

  •  108336 просмотра
Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

  •  108551 просмотра
Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

  •  103965 просмотра
Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  55781 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  147631 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  161636 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  180442 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  193810 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  245866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  44832 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  69870 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

22 августа 2024, 04:15  •  112978 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа 2024, 03:03  •  112818 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

21 августа 2024, 15:42  •  92772 просмотра
Актуальное
Армия рф атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 50 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 50 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 07:17  •  18804 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали 4 населенных пункта в Семеновской и Городнянской общинах Черниговской области. Применялись артиллерия, минометы и БПЛА, зафиксировано 50 взрывов. Жертв среди местного населения нет.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали населенные пункты в Семеновской и Городнянской громадах Черниговской области из артиллерии, минометов и БПЛА, зафиксировано 50 взрывов, сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

Детали

"Армия рф в течение суток атаковала четыре населенных пункта в двух приграничных громадах Черниговщины: Семеновской и Городнянской. россияне применяли ствольную артиллерию, минометы и сбрасывали взрывчатку с БПЛА", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

  • Семеновская громада: 1 взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БПЛА) и еще 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи; 3 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Леонивка; 32 взрыва (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Блешня. 
  • Городнянская громада: 8 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

росіяни обстріляли житловий район у Семенівці на Чернігівщині21 августа 2024, 13:35 • 15744 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  102742 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
  •  109753 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
  •  147631 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
  •  101523 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  78680 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  72317 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  161636 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  99957 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  96476 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  83968 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  55781 просмотра
Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

  •  103965 просмотра
Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

  •  108551 просмотра
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

  •  108336 просмотра
Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

  •  103901 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  147631 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  161636 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  180442 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  193810 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  245866 просмотра

Война

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  207 просмотра
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

  •  3852 просмотра
Пострадавшие дети из Малокатериновки Запорожья: 4 ребенка в больнице, 2 в тяжелом состоянии - Федоров

Пострадавшие дети из Малокатериновки Запорожья: 4 ребенка в больнице, 2 в тяжелом состоянии - Федоров

  •  4235 просмотра
В Сумской области активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась - Демченко

В Сумской области активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась - Демченко

  •  8598 просмотра
Активисты движения "Желтая лента" распространили украинский флаг на улицах оккупированного Донецка

Активисты движения "Желтая лента" распространили украинский флаг на улицах оккупированного Донецка

  •  14899 просмотра

политика

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  207 просмотра
Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

  •  9119 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  30159 просмотра
Премьер Индии Моди подтвердил визит в Киев и показал первые фото

Премьер Индии Моди подтвердил визит в Киев и показал первые фото

  •  19680 просмотра
Премьер Индии Моди в Украине: в Укрзализныце показали, как встречали

Премьер Индии Моди в Украине: в Укрзализныце показали, как встречали

  •  22724 просмотра

Война

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  207 просмотра
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

  •  3852 просмотра
Пострадавшие дети из Малокатериновки Запорожья: 4 ребенка в больнице, 2 в тяжелом состоянии - Федоров

Пострадавшие дети из Малокатериновки Запорожья: 4 ребенка в больнице, 2 в тяжелом состоянии - Федоров

  •  4235 просмотра
В Сумской области активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась - Демченко

В Сумской области активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась - Демченко

  •  8598 просмотра
Активисты движения "Желтая лента" распространили украинский флаг на улицах оккупированного Донецка

Активисты движения "Желтая лента" распространили украинский флаг на улицах оккупированного Донецка

  •  14899 просмотра

политика

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  207 просмотра
Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

  •  9119 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  30159 просмотра
Премьер Индии Моди подтвердил визит в Киев и показал первые фото

Премьер Индии Моди подтвердил визит в Киев и показал первые фото

  •  19680 просмотра
Премьер Индии Моди в Украине: в Укрзализныце показали, как встречали

Премьер Индии Моди в Украине: в Укрзализныце показали, как встречали

  •  22724 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  70305 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  87008 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  99070 просмотра

Экономика

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

  •  3852 просмотра
Украинцы и погода повлияли на уменьшение отключений: советник премьера рассказал, как именно

Украинцы и погода повлияли на уменьшение отключений: советник премьера рассказал, как именно

  •  6325 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  66543 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  57103 просмотра
Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

  •  37335 просмотра

Киев

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  22003 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  94735 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

  •  31167 просмотра
В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

  •  32201 просмотра
Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

  •  33572 просмотра