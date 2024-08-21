россияне обстреляли жилой район в Семеновке в Черниговской области
Киев • УНН
В Семеновке Новгород-Северского района в результате российского обстрела повреждены жилые дома. Открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
В Черниговской области российские войска сегодня обстреляли пограничную Семеновку, повреждены жилые дома, сообщили в среду в ГУНП в области, пишет УНН.
Сегодня днем россияне попали по жилому району в городе Семеновка Новгород-Сиверского района. В результате российских ударов в доме мирных граждан выбиты окна, повреждены стены и кровля, пробиты двери. К счастью, люди не пострадали
По факту российской атаки открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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