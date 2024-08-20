Враг попал FPV-дроном в помещение старостата на Черниговщине
Киев • УНН
Враг нанес удар FPV-дроном по поселку Гремяч на Черниговщине, попав в помещение старостата. В результате атаки возник пожар, который локализовали спасатели, предварительно без пострадавших.
Армия рф 19 августа нанесла удар FPV-дроном по поселку Гремяч Новгород-Северской общины Черниговской области, зафиксировано попадание в помещение старостата, возник пожар. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Вчера враг с FPV-дрона в Гремяче Н-Северской ТГ попал в помещение Гремячского старостата. Сгорела крыша здания
По его словам, пожар был локализован спасателями. Предварительно без пострадавших.
рф ночью и утром обстреляла 10 громад Сумщины: 209 взрывов, есть раненый20 августа 2024, 06:43 • 7835 просмотров