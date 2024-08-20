рф ночью и утром обстреляла 10 громад Сумщины: 209 взрывов, есть раненый
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 209 взрывов. Атаки включали артиллерию, минометы, РСЗО, авиаудары и FPV-дроны, ранен 1 гражданский человек.
Ночью и утром российские войска совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов. В результате вражеских ударов ранен один гражданский человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
По данным ОВА, под вражеский огонь попали 10 громад Сумщины - Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Ямпольская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (97 взрывов), минометов (38 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и совершил авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: осуществлен обстрел FPV-дронами (8 взрывов). В результате ударов 1 гражданское лицо ранено.
- Великописаревская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел из минометов (6 взрывов).
- Ямпольская громада: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).
- Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Миропольская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (4 взрыва).
- Хотинская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (8 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), авиаудары КАБ (6 взрывов) и ракетные обстрелы (2 взрыва).
- Дружбовская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
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