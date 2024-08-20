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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ночью и утром обстреляла 10 громад Сумщины: 209 взрывов, есть раненый

рф ночью и утром обстреляла 10 громад Сумщины: 209 взрывов, есть раненый

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 06:43  •  6809 просмотра

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Ночью и утром россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 209 взрывов. Атаки включали артиллерию, минометы, РСЗО, авиаудары и FPV-дроны, ранен 1 гражданский человек.

Ночью и утром российские войска совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов. В результате вражеских  ударов ранен один гражданский человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН

По данным ОВА, под вражеский огонь попали 10 громад Сумщины - Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Ямпольская громады. 

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (97 взрывов), минометов (38 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и совершил авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлен обстрел FPV-дронами (8 взрывов). В результате ударов 1 гражданское лицо ранено.
  • Великописаревская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел из минометов (6 взрывов).
  • Ямпольская громада: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).
  • Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (4 взрыва).
  • Хотинская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (8 взрывов).
  • Глуховская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), авиаудары КАБ (6 взрывов) и ракетные обстрелы (2 взрыва).
  • Дружбовская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

На Сумщині ворог уночі завдав ракетний удар по об'єктах енергетики: 72 населені пункти без світла20 августа 2024, 05:51 • 12656 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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