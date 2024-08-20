На Сумщине враг ночью нанес ракетный удар по объектам энергетики: 72 населенных пункта без света
Киев • УНН
Ночью враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады Сумской области. Без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов, ведутся восстановительные работы.
В Сумской области российские войска ночью нанесли ракетный удар по объектам энергетики, без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов, сообщили в Сумской ОГА во вторник, пишет УНН.
В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады. Вследствие вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов
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Сейчас, как указано, ведутся аварийно-восстановительные работы.
«Уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора», - отметили в ОГА.
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