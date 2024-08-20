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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью уничтожили три вражеские ракеты и 25 из 26 "шахедов"

В небе над Украиной ночью уничтожили три вражеские ракеты и 25 из 26 "шахедов"

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 05:25  •  14908 просмотра

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Ночью над Украиной сбито 28 вражеских воздушных целей: 3 ракеты и 25 из 26 дронов Shahed.

В небе над Украиной ночью сбито 28 вражеских воздушных целей - 3 ракеты и 25 из 26 ударных дронов типа Shahed, сообщил во вторник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 20 августа, по данным Олещука, противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой «Искандер-К» из Брянской области, управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26 ударными БПЛА типа «Shahed» (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф).

Сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету «Искандер-К», две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА «Shahed-131/136» в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей

- написал Олещук в Telegram.

По его словам, к противовоздушному бою привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

На Тернопільщині після нічної тривоги повідомили про пожежу, проводять заміри якості повітря20 августа 2024, 05:09 • 19268 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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