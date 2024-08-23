Армія рф атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 50 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували 4 населені пункти у Семенівській та Городнянській громадах Чернігівської області. Застосовувалися артилерія, міномети та БПЛА, зафіксовано 50 вибухів. Жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська минулої доби атакували населені пункти у Семенівській та Городнянській громадах Чернігівської області з артилерії, мінометів та БПЛА, зафіксовано 50 вибухів, повідомило у п'ятницю Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби атакувала чотири населених пункти у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Городнянській. росіяни застосовували ствольну артилерію, міномети та скидали вибухівку з БПЛА", - повідомили у регіональному представництві ДПСУ у Facebook та перечислили:
- Семенівська громада: 1 вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БПЛА) та ще 6 вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Карповичі; 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Леонівка; 32 вибухи (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Блешня.
- Городнянська громада: 8 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Сеньківка.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
росіяни обстріляли житловий район у Семенівці на Чернігівщині21.08.24, 16:35 • 16517 переглядiв