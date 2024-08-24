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Війська рф обстріляли Чернігівщину з мінометів та атакували дронами: 19 вибухів за добу

Війська рф обстріляли Чернігівщину з мінометів та атакували дронами: 19 вибухів за добу

Київ • УНН

 • 22719 перегляди

Армія рф обстріляла 5 сіл у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівщини. Зафіксовано 19 вибухів від мінометів та атак дронами, без жертв серед місцевого населення.

Російські війська минулої доби обстріляли села у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівщини. Зафіксовано 19 вибухів від мінометів та атак дронами, без жертв серед місцевого населення, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

"Армія рф протягом доби 23 серпня обстріляла п'ять сіл у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській та Семенівській. Вогонь вели з мінометів та атакували дронами. Загалом прикордонники зафіксували 19 вибухів", - ідеться у повідомленні у Facebook і перечислено:

  • Новгород-Сіверська громада: у напрямку села Михальчина Слобода — вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та три приходи FPV-дронами; у напрямку села Бучки — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
  • Семенівська громада: у напрямку села Леонівка — три приходи FPV-дронами; у напрямку села Тимоновичі — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм; у напрямку села Заріччя — один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Армія рф атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 50 вибухів за добу23.08.24, 10:17 • 27033 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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