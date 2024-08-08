Войска рф десятки раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший и раненый

В течение суток, 8 августа, войска рф активно атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов есть раненый и погибший. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы ОГА, в течение дня враг снова и снова бил по Никопольщине. По райцентру, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской, Марганецкой громадах.

Почти четверть сотни атак БпЛА. С десяток артобстрелов (...)

Погиб человек. Еще один - пострадал. 74-летний раненый будет лечиться амбулаторно - рассказал Лысак.

Также в результате вражеских обстрелов повреждены коммунальное и транспортное предприятия, агрофирма, подразделение ГСЧС и служебное авто, больница, детский развлекательный центр, пятиэтажка.

Также побиты гаражи, 3 легковушки и грузовик. К тому же задело линии электропередач.

На Дніпропетровщині збили ворожий дрон

Напомним,

В Днепропетровской области в Никополе российские войска нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС, есть повреждения пожарного депо и техники спасателей, но личный состав не пострадал.