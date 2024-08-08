На Днепропетровщине сбили вражеский дрон
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили вражеский БПЛА над Днепропетровской областью 8 августа. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что дрон был уничтожен защитниками из ПвК 'Восток'.
В небе над Днепропетровской областью сегодня, 8 августа, силы обороны сбили вражеский БПЛА, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Защитники из ЧВК "Восток" сбили в области вражеский БпЛА", - написал Лысак в Telegram.
Ранее в Воздушных силах предупреждали о работе ПВО по вражескому БпЛА на Днепропетровщине. Мониторинговые каналы сообщали, что в Днепре был слышен взрыв.
Дніпропетровщина: армія рф вранці здійснила дронову атаку на підрозділ ДСНС у Нікополі8 августа 2024, 07:00 • 17895 просмотров