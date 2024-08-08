Днепропетровская область: армия рф утром осуществила дроновую атаку на подразделение ГСЧС в Никополе

В Днепропетровской области в Никополе российские войска нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС, есть повреждения пожарного депо и техники спасателей, но личный состав не пострадал. Об этом сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Никополь: утром российские войска прицельно нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС. В результате удара выбиты окна пожарного депо и повреждена техника спасателей. К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал", - сообщили в ведомстве в соцсетях.

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