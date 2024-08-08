Над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили ракету и разведывательный дрон
Киев • УНН
Ночью над Днепропетровщиной уничтожена вражеская ракета и разведывательный дрон. Агрессор продолжает обстрелы Никопольщины, пострадал 12-летний мальчик, повреждены два частных дома.
Ночью украинская ПВО уничтожила над Днепропетровщиной две вражеские цели - ракету и разведывательный БпЛА. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его данным, не прекращал агрессор бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады.
Пострадал 12-летний мальчик. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно.
Повреждены 2 частных дома.
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