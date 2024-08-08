Оккупанты 507 раз били по Запорожью за сутки
Киев • УНН
Российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области 507 раз за сутки. Было осуществлено 4 авиаудара, 323 атаки БпЛА, 3 обстрела РСЗО и 177 артобстрелов, повреждена инфраструктура.
В течение суток оккупанты 507 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихатках, Малиновке и Новоандреевке.
▪️323 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
▪️3 обстрелы РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.
▪️177 артобстрелы нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Приютного и Мирного.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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