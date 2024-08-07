ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен
Киев • УНН
Операторы FPV-дронов 3-го полка ССО остановили наступление оккупантов на Запорожском направлении. Двух российских военных, которые пытались сдаться, эвакуировали и взяли в плен.
На Запорожском направлении операторы FPV-дронов 3-го полка ССО отбили штурм оккупантов, двух из них взяли в плен. Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВС Украины, пишет УНН.
Военнослужащие 3-го полка ССО эффективно остановили штурм врага с помощью FPV-дронов. Они атаковали вражеский багги, перевозивший группу российских военных. россияне, которые уцелели и прятались в блиндаже, попытались сдаться в плен, однако были атакованы своими.
Операторы БПЛА удачно эвакуировали двух противников из-под обстрела и доставили их к опорному пункту Сил обороны.
Напомним,
Двое мужчин погибло, еще один получил ранения в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области.