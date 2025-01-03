Войска рф атаковали Корабельный район Херсона: ранен мирный житель
Киев • УНН
Оккупационные войска рф обстреляли Корабельный район Херсона около 20:00. В результате атаки 56-летний местный житель получил минно-взрывную травму и ранение спины.
Вечером 3 января российская оккупационная армия обстреляла Корабельный район Херсона. Из-за обстрела пострадал 56-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, пишет УНН.
Около 20:00 под ударами российских войск оказался Корабельный район Херсона,
В результате обстрела 56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение спины.
Врачи оказали мужчине необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Напомним
В 2024 году количество российских атак на Херсонщину выросло в полтора раза, оккупанты выпустили более 218 тысяч снарядов.