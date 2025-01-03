Війська рф атакували Корабельний район Херсона: поранено мирного жителя

Ввечері 3 січня російська окупаційна армія Корабельний район Херсона. Через обстріл постраждав 56-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, пише УНН.

Близько 20:00 під ударами російських військ опинився Корабельний район Херсона, - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу 56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення спини.

Лікарі надали чоловіку необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо

У 2024 році кількість російських атак на Херсонщину зросла у півтора раза, окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.