Війська рф атакували Корабельний район Херсона: поранено мирного жителя
Київ • УНН
Окупаційні війська рф обстріляли Корабельний район Херсона близько 20:00. Внаслідок атаки 56-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та поранення спини.
Ввечері 3 січня російська окупаційна армія Корабельний район Херсона. Через обстріл постраждав 56-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, пише УНН.
Близько 20:00 під ударами російських військ опинився Корабельний район Херсона,
В результаті обстрілу 56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення спини.
Лікарі надали чоловіку необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Нагадаємо
У 2024 році кількість російських атак на Херсонщину зросла у півтора раза, окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.