Войска рф 362 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
Оккупационные войска рф обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области 362 раза за сутки. Были осуществлены авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерии, повреждена инфраструктура.
Оккупационные войска рф в течение суток 362 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
В течение суток оккупанты 362 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Детали
- Войска рф осуществили 2 авиационных удара по Гуляйполю.
- 244 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- 5 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Роботино.
- 111 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Омельника, Преображенки и Красной Криницы.
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