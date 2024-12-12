Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс поделилась ключевыми выводами относительно войны России в Украине, которая меняет подходы к вооружению в будущих войнах. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

В своем программном докладе на тему «Будущий характер войны» в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне Кэтлин Хикс заявила, что война России против Украины показала важность использования относительно дешевых и негабаритных средств, что скажется на будущих войнах в мире, и к чему будут приспосабливаться передовые армии.

По ее словам война России в Украине открывает «окно в то, как будут вестись будущие войны». Существующая картина является будущим войны, которое определяется новыми возможностями и концепциями, реализованными благодаря коммерческим технологиям - от спутников до беспилотников.

Будущие полномасштабные войны, вероятно, будут характеризоваться сочетанием средств: большие, дорогие, изысканные системы будут сотрудничать со значительно большим количеством малых, умных, дешевых систем, которые используются массово - сказала Кэтлин Хикс.

Она отметила, что сначала новые средства и концепции, которые используются в Украине, казались «незначительной адаптацией, которая стала возможной благодаря глобальному распространению коммерческих технологий». Также широкое распространение связи и использование средств радиоэлектронной борьбы, которые стали возможными благодаря все более распространенным технологиям, создали новые возможности и проблемы, влияющие на способность бойцов маневрировать, рассредоточиваться, обнаруживать и маскироваться на поле боя.

Впоследствии они стали более масштабными изменениями, встроенными в ведение войны. И эти тенденции обязательно откликнутся в будущих войнах, по крайней мере для следующего поколения - добавила Хикс.

Заместитель министра обороны США отметила, что сочетание старых и новых технологий в Украине, например, небольших дронов, которые позволяют корректировать артиллерию в реальном времени, «также является более широкой тенденцией», которую мир очевидно увидит в будущих войнах.

Отмечается, что война в Украине показала, что успех в будущих войнах будет определяться не только технологиями. Кэтлин Хикс отметила, что альянсы и партнерства с «асимметричным преимуществом» продолжат играть свою роль и в будущем.

Мы разделяем ценности. Мы вместе глубоко тренируемся. Мы предоставляем друг другу доступ, базы и перелеты. Наши возможности легко взаимодействуют и все больше взаимозаменяемы. Наши цепочки поставок усиливают друг друга - сказала заместитель Министра обороны США.

Хикс, добавила, что связи США и их союзников выходят далеко за пределы их военных сфер.

Напомним

Министерство обороны США сообщило о выделении дополнительных $2,4 миллиарда через Инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечит украинскую армию необходимыми ресурсами для противодействия агрессии оккупанта.