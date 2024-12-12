Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 106437 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 105742 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 117955 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 107093 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 101912 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 103569 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 148214 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125442 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129699 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138538 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

 • 29685 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 74203 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 44475 просмотра
ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

 • 28193 просмотра
В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

 • 35218 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 106437 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 117955 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 148214 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 176815 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 210343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

21:31 • 5223 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 44475 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 74203 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 100724 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 100243 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

Киев  •  УНН

 • 923 просмотра

Read in English

Заместитель министра обороны США рассказала о новых тенденциях в ведении войны на примере Украины. Будущие конфликты будут характеризоваться сочетанием дорогих систем с массовым использованием малых и дешевых технологий.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс поделилась ключевыми выводами относительно войны России в Украине, которая меняет подходы к вооружению в будущих войнах. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

В своем программном докладе на тему «Будущий характер войны» в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне Кэтлин Хикс заявила, что война России против Украины показала важность использования относительно дешевых и негабаритных средств, что скажется на будущих войнах в мире, и к чему будут приспосабливаться передовые армии.

Image

По ее словам война России в Украине открывает «окно в то, как будут вестись будущие войны». Существующая картина является будущим войны, которое определяется новыми возможностями и концепциями, реализованными благодаря коммерческим технологиям - от спутников до беспилотников.

Будущие полномасштабные войны, вероятно, будут характеризоваться сочетанием средств: большие, дорогие, изысканные системы будут сотрудничать со значительно большим количеством малых, умных, дешевых систем, которые используются массово

- сказала Кэтлин Хикс.

Она отметила, что сначала новые средства и концепции, которые используются в Украине, казались «незначительной адаптацией, которая стала возможной благодаря глобальному распространению коммерческих технологий». Также широкое распространение связи и использование средств радиоэлектронной борьбы, которые стали возможными благодаря все более распространенным технологиям, создали новые возможности и проблемы, влияющие на способность бойцов маневрировать, рассредоточиваться, обнаруживать и маскироваться на поле боя.

Впоследствии они стали более масштабными изменениями, встроенными в ведение войны. И эти тенденции обязательно откликнутся в будущих войнах, по крайней мере для следующего поколения

- добавила Хикс.

Заместитель министра обороны США отметила, что сочетание старых и новых технологий в Украине, например, небольших дронов, которые позволяют корректировать артиллерию в реальном времени, «также является более широкой тенденцией», которую мир очевидно увидит в будущих войнах.

Image

Отмечается, что война в Украине показала, что успех в будущих войнах будет определяться не только технологиями. Кэтлин Хикс отметила, что альянсы и партнерства с «асимметричным преимуществом» продолжат играть свою роль и в будущем.

Мы разделяем ценности. Мы вместе глубоко тренируемся. Мы предоставляем друг другу доступ, базы и перелеты. Наши возможности легко взаимодействуют и все больше взаимозаменяемы. Наши цепочки поставок усиливают друг друга 

- сказала заместитель Министра обороны США.

Хикс, добавила, что связи США и их союзников выходят далеко за пределы их военных сфер.

Напомним 

Министерство обороны США сообщило о выделении дополнительных $2,4 миллиарда через Инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечит украинскую армию необходимыми ресурсами для противодействия агрессии оккупанта.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
ketlin-khiksКэтлин Хикс
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон