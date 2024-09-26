Міністерство оборони США повідомило деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
Київ • УНН
Адміністрація Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд. Пакет включає боєприпаси, дрони, обладнання для ППО та підтримки оборонної промисловості.
Адміністрація Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 мільярди, який включає боєприпаси, дрони та обладнання для підтримки оборонної промисловості. Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Міністерство оборони США повідомило про виділення додаткових $2,4 мільярда через Ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечить українську армію необхідними ресурсами для протидії агресії окупанта.
Оголошений пакет передбачає:
- Боєприпаси для українських систем ППО;
- Боєприпаси класу "повітря-земля";
- Безпілотні авіаційні системи та компоненти для українського виробництва дронів;
- Обладнання для боротьби з БпЛА;
- Безпілотні надводні судна;
- Обладнання для безпечного зв’язку;
- Засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- Обладнання для обслуговування техніки.
За інформацією, це вже 21 пакет допомоги від адміністрації Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
Байден підтвердив виділення пакету військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів26.09.24, 22:09 • 29540 переглядiв