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Міністерство оборони США повідомило деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

Міністерство оборони США повідомило деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

Київ • УНН

 • 18583 перегляди

Адміністрація Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд. Пакет включає боєприпаси, дрони, обладнання для ППО та підтримки оборонної промисловості.

Адміністрація Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 мільярди, який включає боєприпаси, дрони та обладнання для підтримки оборонної промисловості. Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Міністерство оборони США повідомило про виділення додаткових $2,4 мільярда через Ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечить українську армію необхідними ресурсами для протидії агресії окупанта.

Оголошений пакет передбачає:

- Боєприпаси для українських систем ППО;

- Боєприпаси класу "повітря-земля";

- Безпілотні авіаційні системи та компоненти для українського виробництва дронів;

- Обладнання для боротьби з БпЛА;

- Безпілотні надводні судна;

- Обладнання для безпечного зв’язку;

- Засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

- Обладнання для обслуговування техніки.

За інформацією, це вже 21 пакет допомоги від адміністрації Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Байден підтвердив виділення пакету військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів26.09.24, 22:09 • 29540 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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