Министерство обороны США сообщило детали пакета поддержки Украины на $2,4 млрд
Киев • УНН
Администрация Байдена объявила новый пакет военной помощи Украине на $2,4 млрд. Пакет включает боеприпасы, дроны, оборудование для ПВО и поддержки оборонной промышленности.
Администрация Байдена объявила новый пакет военной помощи Украине на $2,4 миллиарда, который включает боеприпасы, дроны и оборудование для поддержки оборонной промышленности. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.
Детали
Сегодня Министерство обороны США сообщило о выделении дополнительных $2,4 миллиарда через Инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечит украинскую армию необходимыми ресурсами для противодействия агрессии оккупанта.
Объявленный пакет предусматривает:
- Боеприпасы для украинских систем ПВО;
- Боеприпасы класса «воздух-земля»;
- Беспилотные авиационные системы и компоненты для украинского производства дронов;
- Оборудование для борьбы с БпЛА;
- Беспилотные надводные суда;
- Оборудование для безопасной связи;
- Средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- Оборудование для обслуживания техники.
По информации, это уже 21 пакет помощи от администрации Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов26 сентября 2024, 19:09 • 9298 просмотров