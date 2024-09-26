Министерство обороны США сообщило детали пакета поддержки Украины на $2,4 млрд

Администрация Байдена объявила новый пакет военной помощи Украине на $2,4 миллиарда, который включает боеприпасы, дроны и оборудование для поддержки оборонной промышленности. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

Сегодня Министерство обороны США сообщило о выделении дополнительных $2,4 миллиарда через Инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечит украинскую армию необходимыми ресурсами для противодействия агрессии оккупанта.

Объявленный пакет предусматривает:

- Боеприпасы для украинских систем ПВО;

- Боеприпасы класса «воздух-земля»;

- Беспилотные авиационные системы и компоненты для украинского производства дронов;

- Оборудование для борьбы с БпЛА;

- Беспилотные надводные суда;

- Оборудование для безопасной связи;

- Средства для поддержки украинского производства боеприпасов;

- Оборудование для обслуживания техники.

По информации, это уже 21 пакет помощи от администрации Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов