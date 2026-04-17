Война в Иране создает риски для поставок оружия Украине, Киев ищет решения с партнерами - Зеленский

Из-за войны в Иране возникают риски для поставок вооружения Украине, однако Киев уже работает с партнерами над тем, чтобы минимизировать возможные последствия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам главы государства, ряд международных визитов на этой неделе был посвящен именно вопросам оборонной поддержки Украины и обеспечению устойчивости в ближайшие месяцы.

Из-за войны в Иране есть риски для поставок оружия в Украину – и спасибо всем партнерам, которые готовы помогать и искать, как это исправить. Германия, Норвегия, Италия, Нидерланды – сейчас Швеция в Украине – визиты на этой неделе были именно об этом - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится сохранить силу государства весной и летом, а также не допустить ситуации, при которой Россия использует глобальную нестабильность или рост цен на нефть в собственных интересах.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина ежедневно ведет переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего о поиске систем противодействия баллистическим угрозам.

Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону – все необходимые форматы ПВО – системы, ракеты и т.д. - сказал он.

По словам президента, создание собственного производства систем ПВО является стратегической задачей на десятилетия вперед. Среди гарантий безопасности для Украины рассматриваются новые пакеты оружия, лицензии на производство и развитие оборонной промышленной базы.

