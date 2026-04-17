Война в Иране создает риски для поставок оружия Украине, Киев ищет решения с партнерами - Зеленский

14:09 • 694 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
12:57 • 4380 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
12:25 • 8912 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
10:34 • 12224 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
10:25 • 16382 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 21522 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 39783 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 41011 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 34692 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 33114 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
США продлили запрет на швартовку российских судов в своих портах17 апреля, 04:42 • 18820 просмотра
Атмосферный фронт несет дожди - прогноз погоды на сегодняPhoto17 апреля, 05:53 • 20908 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью09:46 • 14665 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля10:20 • 14205 просмотра
В Киеве из Днепра изъяли российский БПЛА с боевой частьюPhotoVideo10:51 • 4808 просмотра
публикации
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto13:08 • 3916 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля10:20 • 14263 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью09:46 • 14715 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 28238 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка16 апреля, 14:27 • 30619 просмотра
УНН Lite
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 15780 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 42050 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 48121 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 54811 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 47820 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Война в Иране создает риски для поставок оружия Украине, Киев ищет решения с партнерами - Зеленский

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Зеленский заявил о рисках для оборонной поддержки из-за конфликта в Иране. Украина ищет антибаллистические системы и планирует собственное производство ПВО.

Война в Иране создает риски для поставок оружия Украине, Киев ищет решения с партнерами - Зеленский

Из-за войны в Иране возникают риски для поставок вооружения Украине, однако Киев уже работает с партнерами над тем, чтобы минимизировать возможные последствия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, ряд международных визитов на этой неделе был посвящен именно вопросам оборонной поддержки Украины и обеспечению устойчивости в ближайшие месяцы.

Из-за войны в Иране есть риски для поставок оружия в Украину – и спасибо всем партнерам, которые готовы помогать и искать, как это исправить. Германия, Норвегия, Италия, Нидерланды – сейчас Швеция в Украине – визиты на этой неделе были именно об этом

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится сохранить силу государства весной и летом, а также не допустить ситуации, при которой Россия использует глобальную нестабильность или рост цен на нефть в собственных интересах.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина ежедневно ведет переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего о поиске систем противодействия баллистическим угрозам.

Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону – все необходимые форматы ПВО – системы, ракеты и т.д.

- сказал он.

По словам президента, создание собственного производства систем ПВО является стратегической задачей на десятилетия вперед. Среди гарантий безопасности для Украины рассматриваются новые пакеты оружия, лицензии на производство и развитие оборонной промышленной базы.

Свириденко после визита в Вашингтон чувствует больше уверенности в поддержке США17.04.26, 12:14 • 3092 просмотра

Андрей Тимощенков

