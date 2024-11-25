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Военнослужащие смогут получать номера приказов о переводе через Армия+

Военнослужащие смогут получать номера приказов о переводе через Армия+

Киев  •  УНН

 • 3830 просмотра

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Минобороны запустило новую функцию в приложении Армия+ для получения номеров приказов о переводе. За 10 дней работы сервиса военные подали 4500 рапортов, из которых 900 получили согласование.

Отныне военнослужащие, которые подавали рапорты о смене места службы, будут получать номера приказов через Армия+, пишет УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Военнослужащие, будут получать номера приказов на их рапорты об изменении места службы в приложении Армия+. Для этого, военнослужащим, которые подавали рапорт, необходимо лишь обновить само приложение. Далее оповещение с номером приказа будет приходить автоматически вместе с информированием о согласовании перевода.

Тем, кто получил согласование на перевод ранее, но не проинформирован о формировании соответствующего приказа, рекомендуют обратиться в службу поддержки в разделе «Меню».

За 10 дней работы сервиса 4 500 рапортов на смену места службы подали военные в Армия+. Из них 4 200 уже обработаны Кадровым центром ВСУ, в том числе 900 - получили согласование. Благодаря обновлению наши защитники теперь смогут сразу увидеть реквизиты приказа. Может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию в строевой. И так мы делаем еще один шаг в направлении более человекоцентричного и эффективного украинского войска

- отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По информации от Министерства обороны Украины, за более чем три месяца работы в Армия+ авторизовалось 415 000 военнослужащих, а количество поданных рапортов составляет 26 000. 

Напомним,

 В приложении Армия+ провели 4 опроса среди военных, что помогло внедрить новые функции. По результатам создан видеокурс о беспилотниках, функция перевода между частями и планируется защищенный чат.

Алина Волянская

Алина Волянская

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