Военно учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей - Минобороны

С начала дня, в приложении Резерв+ уже 62 тысячи пользователей загрузили свой военно учетный документ. Если QR-код еще не появился в вашем приложении, нужно подождать, ведь это осуществляется несколькими волнами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим уже по статистике, что военно-учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос, буквально за несколько часов. В течение следующих дней, приложение Резерв+ будет доступно всем в маркетах - сказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, при необходимости она может показать военно учетный документ, как в приложении (QR-код) так и в распечатанном формате. Черногоренко объяснила, что QR-код появится у всех, нужно немного больше времени, из-за эффекта постепенного введения в маркетах. "Абсолютно все пользователи получат этот доступ, просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за обновлениями в течение дня", - подчеркнула она.

Напомним,

В приложении "Резерв+" с 18 июня заработал QR-код.