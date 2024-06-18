Військово-обліковий документ завантажили вже 62 тисячі користувачів – Міноборони
Київ • УНН
62 тисячі користувачів вже завантажили свої військово-облікові документи в додаток "Резерв+" з моменту його запуску, і через високий попит їх кількість зростатиме хвилеподібно.
З початку дня, у застосунку Резерв+ вже 62 тисячі користувачів завантажили свій військово обліковий документ. Якщо QR-код ще не з'явився у вашому застосунку, потрібно почекати, адже це здійснюється кількома хвилями.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми бачимо уже по статистиці, що військово обліковий документ завантажили вже 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит, буквально за декілька годин. Протягом наступних днів, застосунок Резерв+ буде доступний всім в маркетах
За її словами, за необхідності вона може показати військово обліковий документ, як в застосунку (QR-код) так і в роздрукованому форматі. Черногоренко пояснила, що QR-код з’явиться в усіх, потрібно трохи більше часу, через ефект поступового введення в маркетах."Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ, просто це буде здійснюватись декількома хвилями. Слідкуйте за оновленнями протягом дня", - наголосила вона.
Нагадаємо
У застосунку "Резерв+" з 18 червня запрацював QR-код.