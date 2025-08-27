Военно-учетный документ нужен: в МВД разъяснили обновления по выезду мужчин за границу

Для пересечения границы необходимо иметь ряд документов, при этом норма не распространяется на лиц, которые могут выезжать за границу только в служебную командировку. Передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

В Министерстве внутренних дел опубликовали разъяснение по поводу новых правил, согласно которым мужчины в возрасте 18-22 лет включительно имеют право выезда за границу.

Порядок пересечения государственной границы для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно предусматривает наличие:

Паспортного документа, дающего право на выезд за границу;

Военно-учетного документа (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

В то же время существуют исключения, а именно:

Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку. - передает МВД Украины.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.

