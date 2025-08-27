$41.400.03
12:47 • 2454 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 3158 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 6696 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 9742 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 18567 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 53854 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 52210 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107451 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76591 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157509 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Военно-учетный документ нужен: в МВД разъяснили обновления по выезду мужчин за границу

Киев • УНН

 • 316 просмотра

МВД разъяснило новые правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет. Для пересечения границы необходим паспорт и военно-учетный документ.

Военно-учетный документ нужен: в МВД разъяснили обновления по выезду мужчин за границу

Для пересечения границы необходимо иметь ряд документов, при этом норма не распространяется на лиц, которые могут выезжать за границу только в служебную командировку. Передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

В Министерстве внутренних дел опубликовали разъяснение по поводу новых правил, согласно которым мужчины в возрасте 18-22 лет включительно имеют право выезда за границу.

Порядок пересечения государственной границы для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно предусматривает наличие:

  • Паспортного документа, дающего право на выезд за границу;
    • Военно-учетного документа (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

      В то же время существуют исключения, а именно:

      Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

      - передает МВД Украины.

      Напомним

      Кабинет министров принял постановление, которое позволяет мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.

      Игорь Тележников

