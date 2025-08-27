Військово-обліковий документ потрібен: у МВС роз'яснили оновлення щодо виїзду чоловіків за кордон

$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 9106 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 1772 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 11061 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 12512 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 20825 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 57570 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 55630 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107698 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76761 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 75276 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
Військово-обліковий документ потрібен: у МВС роз'яснили оновлення щодо виїзду чоловіків за кордон

Київ • УНН

 • 546 перегляди

МВС роз'яснило нові правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років. Для перетину кордону необхідний паспорт та військово-обліковий документ.

Військово-обліковий документ потрібен: у МВС роз'яснили оновлення щодо виїзду чоловіків за кордон

Для перетину кордону необхідно мати низку документів, водночас норма не поширюється на осіб, які можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Передає УНН із посиланням на МВС України.

Деталі

У Міністертві внутрішніх справ опублікували роз’яснення з приводу нових правил, згідно з якими чоловікі, віком 18-22 років включно, мають право виїзду за кордон.

Порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно, передбачає наявність:

  • Паспортного документу, що дає право на виїзд за кордон;
    • Військово-облікового документу (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

      Водночас існують виключення, а саме:

      Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

      - передає МВС України. 

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

      До 22 років включно: представник Кабміну уточнив вік чоловіків, яким тепер дозволено перетинати кордон 26.08.25, 22:13 • 3434 перегляди

      Ігор Тележніков

      СуспільствоПолітика
      Міністерство внутрішніх справ України
      Державна прикордонна служба України
      Україна