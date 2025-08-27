Військово-обліковий документ потрібен: у МВС роз'яснили оновлення щодо виїзду чоловіків за кордон
Київ • УНН
МВС роз'яснило нові правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років. Для перетину кордону необхідний паспорт та військово-обліковий документ.
Для перетину кордону необхідно мати низку документів, водночас норма не поширюється на осіб, які можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Передає УНН із посиланням на МВС України.
Деталі
У Міністертві внутрішніх справ опублікували роз’яснення з приводу нових правил, згідно з якими чоловікі, віком 18-22 років включно, мають право виїзду за кордон.
Порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно, передбачає наявність:
- Паспортного документу, що дає право на виїзд за кордон;
- Військово-облікового документу (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.
Водночас існують виключення, а саме:
Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.
