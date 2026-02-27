Военным компенсируют аренду жилья в 2026 году – детали и суммы

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 1750 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 5186 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 17294 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 20943 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 29991 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 47269 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42991 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37936 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32460 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52459 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
74%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 7766 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ10:09 • 6852 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 5760 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11804 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 4930 просмотра
публикации
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 482 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 3458 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 4986 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11834 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 17294 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Запорожье
Словакия
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19508 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50221 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59764 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 61976 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63441 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Google Play
Таймс

Военным компенсируют аренду жилья в 2026 году – детали и суммы

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Министерство обороны Украины определило суммы возмещения военнослужащим за поднаем жилья на 2026 год. В Киеве компенсация составит 4 560 грн, в областных центрах – 3 420 грн, в других населенных пунктах – 2 280 грн.

Военным компенсируют аренду жилья в 2026 году – детали и суммы

В Киеве возмещение составит 4 560 грн, в областных центрах – 3 420 грн, в других населенных пунктах – 2 280 грн, а для семей с тремя и более членами суммы будут увеличиваться в 1,5 раза.

Министерство обороны Украины установило размеры денежной компенсации для военнослужащих за поднаем (наем) жилых помещений по месту прохождения службы в 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на разъяснения от Министерства обороны Украины.

Соответствующее решение №2385/з было принято 24 февраля 2026 года.

Согласно документу, в 2026 году компенсация составит:

  • в Киеве – 4 560 грн;
    • в областных центрах – 3 420 грн;
      • в других населенных пунктах – 2 280 грн.

        Для военнослужащих, имеющих трех и более членов семьи, предусмотрено увеличение этих сумм в 1,5 раза.

        Право на получение компенсации имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны, которые арендуют жилье по месту службы, при условии, что они не имеют собственного жилья на соответствующей территории.

        Выплаты назначаются, в частности, военнослужащим офицерского состава (в том числе тем, кто проходит службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, имеющим семьи.

        В Минобороны уточнили, что размер компенсации определяется ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете ведомства на соответствующий бюджетный год.

        Отметим, что порядок назначения и выплаты регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года №450 (с изменениями) и Инструкцией, утвержденной приказом Минобороны от 31 июля 2018 года №380 (с изменениями).

        Напомним

        Ранее Министерство обороны Украины разъяснило, как военные могут самостоятельно определять получателей денежного обеспечения в случае плена или исчезновения. Это возможно через личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.

        Александра Василенко

        ОбществоФинансы