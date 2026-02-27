Военным компенсируют аренду жилья в 2026 году – детали и суммы
Киев • УНН
Министерство обороны Украины определило суммы возмещения военнослужащим за поднаем жилья на 2026 год. В Киеве компенсация составит 4 560 грн, в областных центрах – 3 420 грн, в других населенных пунктах – 2 280 грн.
Министерство обороны Украины установило размеры денежной компенсации для военнослужащих за поднаем (наем) жилых помещений по месту прохождения службы в 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на разъяснения от Министерства обороны Украины.
Соответствующее решение №2385/з было принято 24 февраля 2026 года.
Согласно документу, в 2026 году компенсация составит:
- в Киеве – 4 560 грн;
- в областных центрах – 3 420 грн;
- в других населенных пунктах – 2 280 грн.
Для военнослужащих, имеющих трех и более членов семьи, предусмотрено увеличение этих сумм в 1,5 раза.
Право на получение компенсации имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны, которые арендуют жилье по месту службы, при условии, что они не имеют собственного жилья на соответствующей территории.
Выплаты назначаются, в частности, военнослужащим офицерского состава (в том числе тем, кто проходит службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, имеющим семьи.
В Минобороны уточнили, что размер компенсации определяется ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете ведомства на соответствующий бюджетный год.
Отметим, что порядок назначения и выплаты регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года №450 (с изменениями) и Инструкцией, утвержденной приказом Минобороны от 31 июля 2018 года №380 (с изменениями).
