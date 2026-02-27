$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 1564 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 4926 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 17126 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 20803 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 29899 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47199 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42952 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37925 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32443 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52439 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Військовим компенсуватимуть оренду житла у 2026 році - деталі та суми

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністерство оборони України визначило суми відшкодування військовослужбовцям за піднайом житла на 2026 рік. У Києві компенсація становитиме 4 560 грн, в обласних центрах – 3 420 грн, в інших населених пунктах – 2 280 грн.

Військовим компенсуватимуть оренду житла у 2026 році - деталі та суми

У Києві відшкодування становитиме 4 560 грн, в обласних центрах – 3 420 грн, в інших населених пунктах – 2 280 грн, а для сімей із трьома і більше членами суми збільшуватимуться у 1,5 раза.

Міністерство оборони України встановило розміри грошової компенсації для військовослужбовців за піднайом (найом) житлових приміщень за місцем проходження служби у 2026 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на роз'яснення від Міністерства оборони України.

Відповідне рішення №2385/з ухвалили 24 лютого 2026 року.

Згідно з документом, у 2026 році компенсація становитиме:

  • у Києві – 4 560 грн;
    • в обласних центрах – 3 420 грн;
      • в інших населених пунктах – 2 280 грн.

        Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, передбачене збільшення цих сум у 1,5 раза.

        Право на отримання компенсації мають військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, які орендують житло за місцем служби, за умови, що вони не мають власного житла на відповідній території.

        Виплати призначаються, зокрема, військовослужбовцям офіцерського складу (у тому числі тим, хто проходить службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також курсантам вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають сім’ї.

        У Міноборони уточнили, що розмір компенсації визначається щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений у кошторисі відомства на відповідний бюджетний рік.

        Зауважимо, що порядок призначення і виплати регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №450 (зі змінами) та Інструкцією, затвердженою наказом Міноборони від 31 липня 2018 року №380 (зі змінами).

        Нагадаємо

        Раніше Міністерство оборони України роз'яснило, як військові можуть самостійно визначати отримувачів грошового забезпечення у разі полону чи зникнення. Це можливо через особисте розпорядження, що засвідчується командиром або нотаріусом.

        Олександра Василенко

        СуспільствоФінанси