Військовим компенсуватимуть оренду житла у 2026 році - деталі та суми
Київ • УНН
Міністерство оборони України визначило суми відшкодування військовослужбовцям за піднайом житла на 2026 рік. У Києві компенсація становитиме 4 560 грн, в обласних центрах – 3 420 грн, в інших населених пунктах – 2 280 грн.
У Києві відшкодування становитиме 4 560 грн, в обласних центрах – 3 420 грн, в інших населених пунктах – 2 280 грн, а для сімей із трьома і більше членами суми збільшуватимуться у 1,5 раза.
Міністерство оборони України встановило розміри грошової компенсації для військовослужбовців за піднайом (найом) житлових приміщень за місцем проходження служби у 2026 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на роз'яснення від Міністерства оборони України.
Відповідне рішення №2385/з ухвалили 24 лютого 2026 року.
Згідно з документом, у 2026 році компенсація становитиме:
- у Києві – 4 560 грн;
- в обласних центрах – 3 420 грн;
- в інших населених пунктах – 2 280 грн.
Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, передбачене збільшення цих сум у 1,5 раза.
Право на отримання компенсації мають військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, які орендують житло за місцем служби, за умови, що вони не мають власного житла на відповідній території.
Виплати призначаються, зокрема, військовослужбовцям офіцерського складу (у тому числі тим, хто проходить службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також курсантам вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають сім’ї.
У Міноборони уточнили, що розмір компенсації визначається щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений у кошторисі відомства на відповідний бюджетний рік.
Зауважимо, що порядок призначення і виплати регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №450 (зі змінами) та Інструкцією, затвердженою наказом Міноборони від 31 липня 2018 року №380 (зі змінами).
Нагадаємо
Раніше Міністерство оборони України роз'яснило, як військові можуть самостійно визначати отримувачів грошового забезпечення у разі полону чи зникнення. Це можливо через особисте розпорядження, що засвідчується командиром або нотаріусом.