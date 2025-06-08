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Военный сообщил, где рф накапливается и планирует штурм с использованием техники

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Российские войска накапливаются возле Боровой на Купянском направлении, планируя штурм украинских позиций с использованием техники. Цель врага – вытеснить ВСУ за реку Оскол.

Военный сообщил, где рф накапливается и планирует штурм с использованием техники

На Купянском направлении в районе Боровой обстановка обостряется. Россияне накапливаются и планируют штурмовать украинские позиции в ближайшие 2-3 недели с использованием техники. Об этом сообщил офицер отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Виктор Петрович в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, какая ситуация в районе Боровой на Купянском направлении, Петрович ответил: 

Сейчас обстановка обостряется, враг накапливается и планирует штурмовать наши позиции скорее всего. Есть признаки, что в ближайшие недели 2-3 будет штурм с использованием техники

По его словам, сейчас враг наращивает удары по украинским позициям, наращивает FPV-удары по огневым позициям.

Ситуация обостряется и скорее всего будут более активные боевые действия

- заявил Петрович. 

Он отметил, что цель рф вытеснить Силы обороны за реку Оскол.

Это цель, которую они преследуют постоянно именно на этом направлении. После вытеснения (теоретического - ред.) они будут настраивать какие-то переправы, форсировать реку для того, чтобы продвигаться дальше. Но сейчас у них не получается, очень твердо стоит наша бригада

- рассказал Петрович.

Дополнение

30 мая комендант первой пограничной комендатуры бригады "Помста" Владимир Вальчук заявлял, что на Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. На каждом участке фронта россияне пытаются осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести штурмовые действия. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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