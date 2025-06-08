Військовий повідомив, де рф накопичується й планує штурм з використання техніки
Київ • УНН
Російські війська накопичуються біля Борової на Куп'янському напрямку, плануючи штурм українських позицій з використанням техніки. Мета ворога – витіснити ЗСУ за річку Оскіл.
На Куп'янському напрямку в районі Борової обстановка загострюється. Росіяни накопичуються й планують штурмувати українські позиції у найближчі 2-3 тижні з використання техніки. Про це повідомив офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На запитання яка ситуація в районі Борової на Куп'янському напрямку, Петрович відповів:
Наразі обстановка загострюється, ворог накопичується й планує штурмувати наші позиції швидше за все. Є ознаки, що в найближчі тижні 2-3 буде штурм з використання техніки
За його словами, наразі ворог нарощує удари по українським позиціям, нарощує FPV-удари по вогневих позиціях.
Ситуація загострюється й швидше за все будуть більш активні бойові дії
Він зазначив, що ціль рф витіснити Сили оборони за річку Оскіл.
Це ціль, яку вони переслідують постійно саме на цьому напрямку. Після витіснення (теоретичного - ред.) вони будуть налаштовувати якісь переправи, форсувати річку для того, щоб просуватися далі. Але наразі в них не виходить, дуже твердо стоїть наша бригада
Доповнення
30 травня комендант першої прикордонної комендатури бригади "Помста" Володимир Вальчук заявляв, що на Куп'янському напрямку ситуація складна, але контрольована. На кожній ділянці фронту росіяни намагаються здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести штурмові дії.