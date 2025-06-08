Військовий повідомив, де рф накопичується й планує штурм з використання техніки

На Куп'янському напрямку в районі Борової обстановка загострюється. Росіяни накопичуються й планують штурмувати українські позиції у найближчі 2-3 тижні з використання техніки. Про це повідомив офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання яка ситуація в районі Борової на Куп'янському напрямку, Петрович відповів:

Наразі обстановка загострюється, ворог накопичується й планує штурмувати наші позиції швидше за все. Є ознаки, що в найближчі тижні 2-3 буде штурм з використання техніки

За його словами, наразі ворог нарощує удари по українським позиціям, нарощує FPV-удари по вогневих позиціях.

Він зазначив, що ціль рф витіснити Сили оборони за річку Оскіл.

Це ціль, яку вони переслідують постійно саме на цьому напрямку. Після витіснення (теоретичного - ред.) вони будуть налаштовувати якісь переправи, форсувати річку для того, щоб просуватися далі. Але наразі в них не виходить, дуже твердо стоїть наша бригада