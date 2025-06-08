Військовий повідомив, де рф накопичується й планує штурм з використання техніки

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 36314 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 93798 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 53356 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 74842 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 75941 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 51617 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 168234 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 113153 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 166612 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 94826 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
55%
747мм
Популярнi новини

Starlink Ілона Маска встановили в Білому домі попри ризики: у службі безпеки забили на сполох

8 червня, 01:57 • 10760 перегляди

Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах

8 червня, 04:12 • 15895 перегляди

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

04:44 • 10849 перегляди

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters

05:17 • 13110 перегляди

Протести в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди: Трамп направив бійців Нацгвардії

07:09 • 10349 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

08:18 • 8494 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 168234 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 158490 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 156945 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 200980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 76654 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 100916 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 166613 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 145074 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 185025 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Військовий повідомив, де рф накопичується й планує штурм з використання техніки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Російські війська накопичуються біля Борової на Куп'янському напрямку, плануючи штурм українських позицій з використанням техніки. Мета ворога – витіснити ЗСУ за річку Оскіл.

Військовий повідомив, де рф накопичується й планує штурм з використання техніки

На Куп'янському напрямку в районі Борової обстановка загострюється. Росіяни накопичуються й планують штурмувати українські позиції у найближчі 2-3 тижні з використання техніки. Про це повідомив офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання яка ситуація в районі Борової на Куп'янському напрямку, Петрович відповів: 

Наразі обстановка загострюється, ворог накопичується й планує штурмувати наші позиції швидше за все. Є ознаки, що в найближчі тижні 2-3 буде штурм з використання техніки

За його словами, наразі ворог нарощує удари по українським позиціям, нарощує FPV-удари по вогневих позиціях.

Ситуація загострюється й швидше за все будуть більш активні бойові дії

- заявив Петрович. 

Він зазначив, що ціль рф витіснити Сили оборони за річку Оскіл.

Це ціль, яку вони переслідують постійно саме на цьому напрямку. Після витіснення (теоретичного - ред.) вони будуть налаштовувати якісь переправи, форсувати річку для того, щоб просуватися далі. Але наразі в них не виходить, дуже твердо стоїть наша бригада

- розповів Петрович.

Доповнення

30 травня комендант першої прикордонної комендатури бригади "Помста" Володимир Вальчук заявляв, що на Куп'янському напрямку ситуація складна, але контрольована. На кожній ділянці фронту росіяни намагаються здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести штурмові дії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9