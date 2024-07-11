Военные террористы рф обстреляли Херсонскую область: 1 погибший, 2 раненых
Киев • УНН
В Херсонской области 1 человек погиб и еще 2 человека получили ранения в результате российской агрессии населенных пунктов за минувшие сутки.
В Херсонской области за минувшие сутки из-за агрессии оккупантов 1 человек погиб, еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Урожайное, Федоровка, Ингулец, Берислав, Ясная Поляна, Чернобаевка, Томина Балка, Кизомыс, Понятовка, Тягинка, Токаревка, Нововознесенское, Гавриловка, Урожайное, Антоновка, Ольговка и город Херсон
По информации, военные террористы рф попали в объект критической инфраструктуры, админздание, агропромышленные предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 14 частных домов.
В результате данной атаки было повреждено складское помещение, хозяйственная постройка и автомобили.
К сожалению, из-за этой агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.
Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ10 июля 2024, 18:07 • 24936 просмотров