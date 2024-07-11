Военные террористы рф обстреляли Херсонскую область: 1 погибший, 2 раненых

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

  •  64087 просмотра
Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

  •  39368 просмотра
Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

  •  65375 просмотра
Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

  •  54255 просмотра
НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

  •  47535 просмотра
публикации
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  122147 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  136252 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  133422 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  141851 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  139768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

  •  16715 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  105668 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  110750 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  113875 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  176594 просмотра
Актуальное
Военные террористы рф обстреляли Херсонскую область: 1 погибший, 2 раненых

Военные террористы рф обстреляли Херсонскую область: 1 погибший, 2 раненых

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 05:11  •  14227 просмотра

Read in English

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 2 человека получили ранения в результате российской агрессии населенных пунктов за минувшие сутки.

В Херсонской области за минувшие сутки из-за агрессии оккупантов 1 человек погиб, еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Урожайное, Федоровка, Ингулец, Берислав, Ясная Поляна, Чернобаевка, Томина Балка, Кизомыс, Понятовка, Тягинка, Токаревка, Нововознесенское, Гавриловка, Урожайное, Антоновка, Ольговка и город Херсон

- проинформировал Александр Прокудин.

По информации, военные террористы рф попали в объект критической инфраструктуры, админздание, агропромышленные предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 14 частных домов.

В результате данной атаки было повреждено складское помещение, хозяйственная постройка и автомобили.

К сожалению, из-за этой агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ10 июля 2024, 18:07 • 24936 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  25502 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
  •  96062 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
  •  122147 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  104692 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  133422 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  101089 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
10 июля 2024, 06:07  •  64980 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
10 июля 2024, 05:30  •  53912 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
9 июля 2024, 15:20  •  88477 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
9 июля 2024, 10:40  •  102844 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Популярные

НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

  •  47535 просмотра
Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

  •  54255 просмотра
Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

  •  65375 просмотра
Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

  •  39368 просмотра
Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

  •  64087 просмотра

Публикации

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  122147 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  136252 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  133422 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  141851 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  139768 просмотра

Война

Военно-морские силы: "Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря"

Военно-морские силы: "Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря"

  •  6196 просмотра
россияне с ночи обстреляли 7 общин на Сумщине, есть раненый

россияне с ночи обстреляли 7 общин на Сумщине, есть раненый

  •  11880 просмотра
Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры

Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры

  •  12621 просмотра
На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб

На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб

  •  15959 просмотра
В Харьковской области россияне утром атаковали КАБом агропредприятие: четверо пострадавших

В Харьковской области россияне утром атаковали КАБом агропредприятие: четверо пострадавших

  •  15726 просмотра

политика

Зеленский встретился с топ-менеджерами американских оборонных компаний: пригласил к работе на украинском рынке

Зеленский встретился с топ-менеджерами американских оборонных компаний: пригласил к работе на украинском рынке

  •  7799 просмотра
После визитов Орбана Будапешт получил "желтую карточку" на встрече ЕС - Politico

После визитов Орбана Будапешт получил "желтую карточку" на встрече ЕС - Politico

  •  8144 просмотра
Кулеба встретился с Боррелем: обсудили ускорение поставок ПВО и помощь ЕС в восстановлении Украины

Кулеба встретился с Боррелем: обсудили ускорение поставок ПВО и помощь ЕС в восстановлении Украины

  •  10340 просмотра
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  26420 просмотра
НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

  •  47520 просмотра

Война

Военно-морские силы: "Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря"

Военно-морские силы: "Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря"

  •  6196 просмотра
россияне с ночи обстреляли 7 общин на Сумщине, есть раненый

россияне с ночи обстреляли 7 общин на Сумщине, есть раненый

  •  11880 просмотра
Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры

Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры

  •  12621 просмотра
На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб

На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб

  •  15959 просмотра
В Харьковской области россияне утром атаковали КАБом агропредприятие: четверо пострадавших

В Харьковской области россияне утром атаковали КАБом агропредприятие: четверо пострадавших

  •  15726 просмотра

политика

Зеленский встретился с топ-менеджерами американских оборонных компаний: пригласил к работе на украинском рынке

Зеленский встретился с топ-менеджерами американских оборонных компаний: пригласил к работе на украинском рынке

  •  7799 просмотра
После визитов Орбана Будапешт получил "желтую карточку" на встрече ЕС - Politico

После визитов Орбана Будапешт получил "желтую карточку" на встрече ЕС - Politico

  •  8144 просмотра
Кулеба встретился с Боррелем: обсудили ускорение поставок ПВО и помощь ЕС в восстановлении Украины

Кулеба встретился с Боррелем: обсудили ускорение поставок ПВО и помощь ЕС в восстановлении Украины

  •  10340 просмотра
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  26420 просмотра
НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

  •  47520 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  51578 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  122791 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  120213 просмотра

Экономика

Курс валют на 11 июля: доллар незначительно ослабил свои позиции

Курс валют на 11 июля: доллар незначительно ослабил свои позиции

  •  97 просмотра
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
Эксклюзив

  •  25492 просмотра
Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

  •  39340 просмотра
Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили

  •  26923 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток: когда света может не быть дольше всего

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток: когда света может не быть дольше всего

  •  27563 просмотра

Киев

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

  •  25890 просмотра
На Киев и область надвигается гроза

На Киев и область надвигается гроза

  •  21332 просмотра
Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

  •  22974 просмотра
"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

  •  23302 просмотра
В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

  •  27255 просмотра