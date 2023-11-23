Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Сейчас воздушная тревога в Херсоне не объявлена. Однако в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" - добавили в Воздушных силах.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах в Херсоне не комментировали.