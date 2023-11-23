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Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Киев  •  УНН

23 ноябрь 2023, 14:51  •  20147 просмотра

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Сообщается о взрывах в Херсоне. Воздушные силы предупреждают о потенциальных угрозах со стороны вражеской авиации.

В Херсоне прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Сейчас воздушная тревога в Херсоне не объявлена. Однако в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" - добавили в Воздушных силах.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах в Херсоне не комментировали.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Сообщается о взрывах в Херсоне. Воздушные силы предупреждают о потенциальных угрозах со стороны вражеской авиации.

Война • 23 ноябрь 2023, 14:51  •  20147 просмотра
Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Дело Коломойского: суд продлил досудебное расследование до 2 марта

Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года.

Криминал и ЧП • 23 ноябрь 2023, 14:49  •  17470 просмотра
Дело Коломойского: суд продлил досудебное расследование до 2 марта

Погиб командир катера рф в оккупированном Крыму - росСМИ

Во время атаки на временно оккупированный Крым погиб офицер черноморского флота россии денис Никитин.

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Погиб командир катера рф в оккупированном Крыму - росСМИ

Сырский показал видео, как украинские военные уничтожают россиян FPV-дроном

Лиманское направление. Продолжаются бои. Наши операторы БПЛА уничтожают россиян FPV-дроном

Война • 23 ноябрь 2023, 14:40  •  25172 просмотра
Сырский показал видео, как украинские военные уничтожают россиян FPV-дроном

В Харьковской области не исключают расширения зоны принудительной эвакуации детей

Глава Харьковской областной военной администрации объявил о возможном расширении зоны обязательной эвакуации детей с семьями в связи с военной ситуацией.

Общество • 23 ноябрь 2023, 14:35  •  24597 просмотра
В Харьковской области не исключают расширения зоны принудительной эвакуации детей

Минобороны распределило свой бюджет на три категории - по примеру стран НАТО

Министерство обороны Украины делит свой бюджет на 2024 год на три основные части, подобно НАТО: более 70% - на личный состав, 20% - на вооружение, а остальное - на оперативные расходы.

Война • 23 ноябрь 2023, 14:35  •  24512 просмотра
Минобороны распределило свой бюджет на три категории - по примеру стран НАТО

В рф эвакуировали аэропорт из-за сумки с предметами, похожими на гранаты

Аэропорт российской перми эвакуировали после обнаружения посылки с предметами, похожими на гранаты; взрывотехники проводят проверки.

Новости Мира • 23 ноябрь 2023, 14:32  •  20450 просмотра
В рф эвакуировали аэропорт из-за сумки с предметами, похожими на гранаты

"Очень замерз и не мог взлететь": в Хмельницкой области спасли травмированного лебедя

Женщина и полиция спасли раненого лебедя из снежного заноса в Шепетовке Хмельницкой области; сейчас птица выздоравливает под наблюдением орнитолога.

Общество • 23 ноябрь 2023, 14:29  •  17948 просмотра
"Очень замерз и не мог взлететь": в Хмельницкой области спасли травмированного лебедя

Минкульт внес луганский обряд заплетания свадебной косы в культурное наследие

МКИП Украины внесло луганский обряд свадебного заплетения косы в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия.

Культура • 23 ноябрь 2023, 14:25  •  19466 просмотра
Минкульт внес луганский обряд заплетания свадебной косы в культурное наследие

Сбили все 14 дронов: Олещук показал видео ночной работы украинской ПВО

Украинские силы противовоздушной обороны сбили все 14 российских беспилотников "Шахид" в ночь на 22 ноября, а крылатая ракета Х-22 не попала в цель и повредила жилые дома в Запорожье.

Война • 23 ноябрь 2023, 14:23  •  18941 просмотра
Сбили все 14 дронов: Олещук показал видео ночной работы украинской ПВО