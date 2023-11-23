Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ
Киев • УНН
Сообщается о взрывах в Херсоне. Воздушные силы предупреждают о потенциальных угрозах со стороны вражеской авиации.
В Херсоне прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Сейчас воздушная тревога в Херсоне не объявлена. Однако в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" - добавили в Воздушных силах.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах в Херсоне не комментировали.
Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ
Сообщается о взрывах в Херсоне. Воздушные силы предупреждают о потенциальных угрозах со стороны вражеской авиации.
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