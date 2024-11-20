Военные рф, вероятно, расстреляли украинских военнопленных на Курщине - омбудсмен
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле украинских военнопленных российскими военными в Курской области. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК относительно этого военного преступления.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вероятном расстреле российскими военными украинских военнопленных на Курщине, передает УНН.
«Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине. Направил письма в ООН и МККК относительно этого преступления», - написал Лубинец.
Напомним
Сегодня также сообщалось, что оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских защитников на Покровском направлении.
"Сразу двухсоть": ГУР перехватило приказы российских командиров расстрелять украинского военнопленного18 нояб. 2024, 17:59 • 24230 просмотров