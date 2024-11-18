"Сразу двухсоть": ГУР перехватило приказы российских командиров расстрелять украинского военнопленного
Киев • УНН
Украинская разведка получила доказательства того, как российские командиры приказывают убить пленного украинца. В перехваченном разговоре также упоминается о раненом оккупанте с позывным "гроза".
Главное управление разведки перехватило разговоры российских командиров, которые приказывали подчиненным оккупантам убить украинского пленного, передает УНН со ссылкой на ГУР.
"В радиоперехвате, полученном военными разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного. Зафиксированный факт - очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины", - сообщили в ГУР.
В разведке отметили, что во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение оккупанта с позывным "гроза", а другому оккупанту с позывным "гриф", который находился в одной группе с "грозой", приказывают перетянуть того жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.
Напомним
В Курской области расстреляли двух безоружных украинских военных, начато расследование.