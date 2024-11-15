Военные подали более 600 рапортов на перевод через "Армия+"

Через приложение "Армия+" уже подано 610 рапортов на перевод в другую воинскую часть. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

"По состоянию на этот час мы имеем 610 полностью оформленных, подписанных и отправленных в систему рапортов. То есть считаем, что это хороший, активный темп обращений военнослужащих, потому что для того, чтобы полностью подать рапорт нужно воспользоваться непосредственно формированием этого рапорта, прикрепить необходимые документы. Надеемся, что эта функция будет популярна", - сказала Черногоренко.

Напомним

В приложении "Армия+" появилась возможность подать рапорт на перевод в другую воинскую часть. Процесс занимает 15 минут, а рассмотрение запроса Кадровым центром ВСУ - до 72 часов.