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Военные из КНДР понесли первые потери на Курщине и забрали с собой «кадыровцев»

Военные из КНДР понесли первые потери на Курщине и забрали с собой «кадыровцев»

Киев  •  УНН

 • 6645 просмотра

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Из-за языкового барьера северокорейские солдаты ошибочно атаковали батальон «ахмат», убив 8 «кадыровцев».

Силы обороны Украины нанесли первые потери военным из КНДР, которые воюют в Курской области рф. В момент атаки на них корейцы открыли «дружественный огонь» по «кадыровцам». Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Главным управлением разведки Минобороны Украины.

«Государство-агрессор россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Курщине, в частности - в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ», - сообщили в ГУР.

Там отметили, что северокорейские войска несут санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

«В частности, на одной из позиций в курской области военнослужащих армии КНДР результативно «накрыли» FPV-дронами.

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

В процессе применения войск КНДР на поле боя сложной преградой для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли «дружественный огонь» по автомобильной технике так называемого батальона «ахмат». Результат - восемь убитых «кадыровцев»», - говорится в сообщении.

Напомним, на территории россии находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

В местах, где они размещены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим - для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсб-шники, изымают телефоны и другие устройства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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