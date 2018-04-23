Водоснабжение в Авдеевке восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области, где его не было из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, восстановлено утром в понедельник. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
"По состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено. Вода есть у жителей", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.
Накануне Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.
Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.