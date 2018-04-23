Водоснабжение в Авдеевке восстановлено

"По состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено. Вода есть у жителей", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Накануне Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.