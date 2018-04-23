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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Водоснабжение в Авдеевке восстановлено

Киев • УНН

 • 18955 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области, где его не было из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, восстановлено утром в понедельник. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Водоснабжение в Авдеевке восстановлено

"По состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено. Вода есть у жителей", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Накануне Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

Украинские Национальные Новости

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