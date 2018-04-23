Водопостачання в Авдіївці відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Водопостачання у місті Авдіївка Донецької області, де його не було через призупинку роботи Донецької фільтрувальної станції, відновлено зранку в понеділок. Про це УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.
"Станом на 5 годину ранку водопостачання повністю відновлено. Вода є у мешканців", - повідомила співрозмовниця агентства.
З її слів, водопостачання відновлено в Авдіївці та селах Ласточкіно і Орлівка Ясинуватського району.
Напередодні Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.
Як повідомляв УНН, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії. Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня.