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Водолазы достали из Днепра тело мужчины

Водолазы достали из Днепра тело мужчины

Киев • УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве спасатели достали из реки Днепр тело мужчины, который прыгнул в воду с моста метро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

В 11:02 к спасателям поступило сообщение о том, что с моста метро прыгнул мужчина.

На место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда.

Как оказалось, в 70 м от берега на поверхности воды находилось тело мужчины. Водолазы с помощью снаряжения достали тело гражданина и передали правоохранителям.

Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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