Водолазы достали из Днепра тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве спасатели достали из реки Днепр тело мужчины, который прыгнул в воду с моста метро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
В 11:02 к спасателям поступило сообщение о том, что с моста метро прыгнул мужчина.
На место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда.
Как оказалось, в 70 м от берега на поверхности воды находилось тело мужчины. Водолазы с помощью снаряжения достали тело гражданина и передали правоохранителям.
Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.