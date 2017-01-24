Водолазы достали из Днепра тело мужчины

В 11:02 к спасателям поступило сообщение о том, что с моста метро прыгнул мужчина.

На место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда.

Как оказалось, в 70 м от берега на поверхности воды находилось тело мужчины. Водолазы с помощью снаряжения достали тело гражданина и передали правоохранителям.

Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.