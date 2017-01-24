Водолази дістали з Дніпра тіло чоловіка

О 11:02 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що з моста метро стрибнула людина.

На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону.

Як виявилось, за 70 м від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка. Водолази за допомогою спорядження дістали тіло громадянина та передали правоохоронцям.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.