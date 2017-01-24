Водолази дістали з Дніпра тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві рятувальники дістали з річки Дніпро тіло чоловіка, який стрибнув у воду з моста метро. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Києві.
О 11:02 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що з моста метро стрибнула людина.
На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону.
Як виявилось, за 70 м від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка. Водолази за допомогою спорядження дістали тіло громадянина та передали правоохоронцям.
Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.